Fallece el actor de 'Baby Driver', Hudson Meek a los 16 años

El actor Hudson Meek, recordado por dar vida al joven Baby en la exitosa película ‘Baby Driver’ (2017), falleció a los 16 años tras un trágico accidente ocurrido en Vestavia Hills, Alabama.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policiales a TMZ, el joven sufrió un grave traumatismo al caer de un vehículo en movimiento el pasado 19 de diciembre.

A pesar de haber sido trasladado rápidamente al Hospital UAB para recibir atención médica, Meek no pudo superar las lesiones y falleció dos días después.

‘Baby Driver’ actor Hudson Meek dead at 16 after falling from moving vehicle https://t.co/CXw2eUpvb9 pic.twitter.com/Ii0KXoSjJR