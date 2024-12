Fallece el actor surcoreano Park Min Jae a los 32 años

Este lunes se confirmó el fallecimiento del actor surcoreano Park Min Jae, conocido por sus destacadas participaciones en populares K-Dramas como Little Women, Tomorrow y Deborah. Con apenas 32 años, su muerte ha generado gran conmoción entre sus seguidores y la industria del entretenimiento.

Medios como All KPop y Xports News informaron que Park Min Jae falleció el 29 de noviembre, aunque la noticia fue hecha pública el 2 de diciembre. Las investigaciones iniciales apuntan a que la causa fue un infarto.

Rest in Peace Park Min Jae as Youngchan here (black shirt) 🌺🌺 🙌🙌 He passed away today because of cardiac arrest.#MyDamnBusiness #MyDamnBusinessEp6pic.twitter.com/f3l5Dcj2uI