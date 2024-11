Fallece el titán de la música, Quincy Jones a los 91 años

Quincy Jones, quien fue ganador de 28 premios Grammy y productor del icónico álbum de Michael Jackson, ‘Thriller’, falleció hace unas cuantas horas a la edad de 91 años, rodeado de su familia.

La lamentable muerte de un titán de la industria musical, fue anunciada por su publicista, Arnold Robinson, que dio a conocer que Jones perdió la vida la noche de ayer, en su residencia en Los Ángeles, California.

En un comunicado, declaró lo siguiente:

A lo largo de su carrera, Quincy Jones tuvo el placer de cruzarse y colaborar con grandes estrellas, como Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald y ‘El rey del Pop’ Michael Jackson.

Con este último artista, logró convertirse en su productor musical, siendo ‘Thriller’ una de sus obras más legendarias y escuchadas hasta la fecha, especialmente durante la época de Halloween.

New York Post reveló que Jones es el tercer ganador del Grammy más condecorado, con tan solo 28 premios.

Además de dejar huella en el mundo de la música, logró meterse en el cine y la televisión al fundar la compañía Quincy Jones Entertainment, en 1990.

RIP Quincy Jones - the legendary music producer has passed away aged 91.



In addition to winning 28 Grammy Awards for his work as a producer, Jones was also the recipient of an Academy Award and an Emmy.



Quincy is filmed here giving "the best advice I ever got" pic.twitter.com/OcSK7BW3UY