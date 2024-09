Fallece el famoso actor de 'Karate Kid', Chad McQueen a los 63 años

Chad McQueen, famoso actor de ‘Karate Kid’ e hijo del legendario Steve McQueen, perdió la vida esta semana a la edad de 63 años. De acuerdo con su familia, la estrella partió de este mundo a causa de una falla orgánica.

Su esposa Jeanie y sus hijos Chase y Madison dieron la noticia al portal Variety, donde confirmaron el fallecimiento del histrión, famoso por dar vida a Dutch en la saga de película Karate Kid.

A pesar de fallecer el miércoles 11 de septiembre, la familia de McQueen reveló la triste noticia un día después.

En 2006, McQueen sufrió un accidente casi fatal mientras practicaba para el evento Rolex 24 del Daytona International Speedway. Su amor por los autos y las carreras se lo heredó a su padre, Steve.

A Chad le sobreviven su esposa, Jeanie, y sus hijos, Chase, Madison y Steven.

