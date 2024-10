Fallece Frank Fritz, estrella de "Cazadores de tesoros", a los 60 años

Frank Fritz, reconocido por su participación en el popular programa de televisión American Pickers (Cazadores de tesoros), falleció a los 60 años. Fritz, quien había sufrido un derrame cerebral hace dos años, murió el lunes por la noche, según confirmó su amigo y compañero de reparto Mike Wolfe.

Wolfe compartió la noticia a través de sus redes sociales el martes, expresando su profunda tristeza por la pérdida de su amigo.

"Con el corazón roto les comparto a todos ustedes que Frank falleció anoche", escribió Wolfe en Instagram, según el New York Post.

