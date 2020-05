Fallece Fred Willard, actor que participó en “Modern family” y “American Pie”

Estados Unidos.- El talentoso comediante estadounidense, Fred Willard, murió de causas naturales el viernes por la noche a sus 86 años, según confirmó el sábado su representante Glenn Schwartz.

La noticia se replicó a través de las redes sociales donde amigos y fanáticos del actor le dejaron mensajes.

La primera en compartir la noticia de su fallecimiento fue la actriz Jamie-Lee Curtis, esposa del colaborador de Willard Christopher Guest.

How lucky that we all got to enjoy Fred Willard’s gifts. He is with his missed Mary now. Thanks for the deep belly laughs Mr. Willard. Best in Show (7/11) Movie CLIP - Judging the Hounds (2000) HD https://t.co/wPrbk9VjWI via @YouTube

La noticia de su muerte también fue compartida por su hija HopeWillard, quien publicó un mensaje en Twitter.

It is with a heavy heart that I share the news my father passed away very peacefully last night at the fantastic age of 86 years old. He kept moving, working and making us happy until the very end.We loved him so very much!

We will miss him forever.