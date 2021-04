Fallece Helen McCrory, actriz que participó en Harry Potter

La actriz Helen McCrory, quien interpretó a Narcissa Malfoy en Harry Potter, murió a los 52 años tras una batalla contra el cáncer.

Su esposo, el también actor Damian Lewis, compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter.

"Me rompe el corazón anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la bella y poderosa Helen McCrory, falleció de manera pacifica en casa, rodeada de una ola de amor por parte de sus amigos y familia”, escribió Lewis en la red social.

En las tres últimas tres entregas de la saga que adaptó al cine las novelas de J.K. Rowling, McCrory dio vida al personaje de Narcissa Malfoy.

La actriz británica apareció recientemente en la serie His Dark Materials, en la que interpretó a Stelmaria. También participó en la serie Roadkill junto a Hugh Laurie.

Helen McCrory fue parte del elenco de la cinta Skyfall, de la franquicia James Bond.

Falleció Helen McCrory, con 52 años. Había trabajado como actriz en Peaky Blinders y en roles secundarios en películas como Hugo (como la mujer de Georges Méliès), Skyfall, Harry Potter And The Deathly Hallows, The Queen y Fantastic Mr. Fox, entre otras. pic.twitter.com/os3wmBe0aU