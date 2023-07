Fallece Inga Swenson a los 90 años, aclamada actriz de Hollywood

Inga Swenson, quien obtuvo tres nominaciones a los premios Emmy por su interpretación de la cocinera alemana Gretchen Kraus, en la serie de comedia de ABC 'Benson', falleció a los 90 años por causas naturales.

Su hijo, Mark, informó a TMZ, que Swenson falleció el domingo por la noche en Los Ángeles y que su esposo, Lowell Harris, estaba con ella.

De acuerdo con sus familiares, la actriz no se encontraba del todo bien de salud, por lo que su fallecimiento no llegó de sorpresa.

Inga Swenson nació el 29 de diciembre de 1932, en Nebraska, Estados Unidos.

Se graduó de arte dramático en la Universidad de Nebraska. Poco después de graduarse, comenzó a trabajar en diversos proyectos desde la década de los 50.

Se casó con Lowell Harris, con quien tuvo dos hijos: Mark y James, quien falleció a los 26 años en un accidente en motocicleta.

La familia de Swenson, mencionó a TMZ que ella pidió ser cremada y que sus cenizas fueran enterradas junto a su hijo James.

El mítico personaje Gretchen se originó en la serie Soap de los años 70, ABC lanzó su spin-off Benson una década más tarde, donde la actriz originaria de Nebraska alcanzaría la fama.

Inga Swenson, who died today at the age of 90, had a long and incredible career…including 110 in the Shade, a show I also did. But as Ingrid on Soap, Gretchen on Benson, and Rose’s sister Holly on the Golden Girls, she a queen of TV in the 1980s. I adore her. pic.twitter.com/H9nUWPKEhV