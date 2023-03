Fallece Kenzaburo Oe, ganador del Nobel de Literatura en 1994

El escritor japonés Kenzaburo Oe, ganador del Nobel de Literatura y que escribió novelas poéticas y oscuras inspiradas en sus recuerdos infantiles durante la ocupación en el Japón de la posguerra y en su experiencia como padre de un hijo discapacitado, ha muerto. Tenía 88 años.

Oe falleció por su avanzada edad el 3 de marzo, según dijo su editorial, Kodansha Ltd. La compañía no dio más detalles sobre el deceso y dijo que el funeral se había celebrado en familia.

Oe ganó el Nobel de Literatura en 1994, era el segundo autor japonés que obtenía el galardón.

Sus obras más características se vieron marcadas por el nacimiento de su hijo, con discapacidad intelectual, en 1963.

“Una cuestión personal” ("Kojinteki na taiken"), publicada al año siguiente, es la historia de un padre que trata de asimilar a través de la oscuridad y el dolor el nacimiento de un hijo con daño cerebral. Varias de sus obras posteriores incluyen a un niño dañado o deformado con importancia simbólica, historias y personajes que evolucionaban y maduraban conforme crecía el hijo de Oe.

Hikari Oe sufrió una deformidad craneal de nacimiento que le causó una discapacidad intelectual.

Tiene una capacidad limitada para hablar y leer, aunque se ha convertido en compositor musical y su obra ha sido interpretada y grabada en álbumes.

