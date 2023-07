Fallece Leandro De Niro a los 19 años: Era nieto de Robert De Niro

Robert De Niro se encuentra de luto junto con su familia, tras la triste noticia del fallecimiento de su nieto Leandro De Niro Rodríguez.

A través de su representante y una publicación por parte de su hija, el actor de 79 años lamentó lo sucedido.

'Leo', de 19 años, era hijo de Drena De Niro, hija adoptiva de Robert y del artista Carlos Rodríguez.

En su cuenta de Instagram, la madre publicó una foto de su amado hijo, donde menciona el dolor que siente al no tenerlo a su lado.