Fallece Leiju Matsumoto; creador de animación en videos de Daft Punk

Este lunes la productora Toei, informó que el creador de manga y animación Leiju Matsumoto; falleció a sus 85 años de edad a causa de una insuficiencia cardiaca, el pasado 13 de febrero en un hospital de Tokio.

A través de su página web oficial, la hija y representante de Leiji Matsumoto; informó que el ‘mangaka’ emprendió un viaje al mar de las estrellas el 13 de febrero de 2023, por lo que agradeció el apoyo de los seguidores de su padre:

Asimismo, explicó que se encuentran en espera de establecer una fecha para organizar un evento de despedida en nombre de Matsumoto.

Entre sus obras de culto figuran "Space Battleship Yamato", "Captain Harlock" y "Galaxy Express 999", que fueron adaptadas como series de televisión o películas animadas de gran popularidad en las décadas de 1970 y 1980.

