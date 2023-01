Fallece Lisa Marie Presley tras sufrir un paro cardíaco

Luego de permanecer horas hospitalizada, Lisa Marie Presley, fallece a los 54 años de edad, indicó su madre en un comunicado, dónde expresó que la cantante era la mujer más apasionada fuerte y amorosa que haya conocido.

“Con el corazón roto comparto la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla Presley.

La única hija del Rey del Rock, Lisa Marie Presley, fue hospitalizada de emergencia este jueves, luego de que su madre anunciara a través de un comunicado a sus seguidores que oren por ella y su familia por el momento vulnerable que se encuentra viviendo.

Paramédicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a una casa en Calabasas a las 10:37 a.m. tras recibir un reporte de una mujer que sufrió un paro cardíaco, dijo el vocero del departamento de bomberos del condado, Craig Little.

La noticia de la hospitalización de Presley fue reportada primero por TMZ y confirmada más tarde por la revista People, se desconoce el estado en el que se encontraba.

Seguidamente, la mamá de Marie Presley envió comunicado en el que se puede leer lo siguiente:

“Mi adorada hija Lisa Marie fue llevada de emergencia al hospital. Ahora está recibiendo los mejores cuidados”, señaló Priscilla Presley. “Por favor oren por ella y por nuestra familia. Sentimos sus oraciones en todo el mundo y pedimos respeto a nuestra privacidad en estos momentos”, explicó.

Asimismo, los paramédicos llegaron unos seis minutos después para realizar una reanimación cardiopulmonar y “determinaron que la paciente tenía signos vitales”, antes de llevarla inmediatamente al hospital.

Hay que mencionar que la cantante y la única descendiente de Elvis Presley, en días anteriores asistió a los Globos de Oro para celebrar el premio de mejor actor de una película de drama para Austin Butler por interpretar a su padre. Presley calificó la interpretación de Butler como “impresionante” durante una entrevista en la alfombra roja con “Entertainment Tonight”.

The Soundtrack for the Elvis movie is #1! It’s full of epic songs with epic and incredible artists that I am a huge fan of. Congrats to all of you and to Dave Cobb for producing it. Much Love~LMP💙 #elvismovie #elvispresley #bazluhrmann #austinbutler #dojacat #eminem pic.twitter.com/1APCc6ctEs

De igual manera, el 8 de enero, estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland — la mansión donde vivía Elvis para conmemorar la fecha de nacimiento de su padre.

“He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde los 9 años. He tenido más que la carga justa de eso en mi vida y de alguna manera he llegado hasta aquí”, escribió en meses atrás, donde escribió un ensayo el cual fue publicado en People sobre “la horrible realidad” de su dolor tras la muerte de su hijo Benjamin Keough por suicidio en 2020.

Hi. In honor of it being National Grief Awareness Day , I wrote an essay about Grief which was posted today on People. I thought I’d post it here in the hopes that anyone who needs to hear all of this it helps in some way.

https://t.co/BUKK6oHnjp