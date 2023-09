Fallece Michael Gambon, ‘Albus Dumbledore’ a sus 82 años

El actor irlandés-británico Michael John Gambon conocido por interpretar a Albus Dumbledore en la saga de peliculas de Harry Potter, falleció a sus 82 años, según informó su publicista Clair Dobbs.

A través de un comunicado, la esposa del actor Lady Gambon y su hijo Fergus Gambon pidieron respeto en un momento tan devastador para ellos, por lo que agradecen a los fanáticos de Harry Potter y el mundo que les brinden el espacio que necesitan para procesar su pérdida.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo