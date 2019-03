Fallece la hermana de Louis Tomlinson, ex miembro de One Direction

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Félicité, modelo e influencer de las redes sociales con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, se desmayó el miércoles luego de un presunto ataque al corazón en su apartamento en Londres. La última vez que compartió una foto en Instagram fue el domingo 10 de marzo. En la imagen, Félicité puede verse sentada en el suelo mientras se toma una selfie.

"No sé por qué me veo tan sorprendida [emoji del corazón]", escribió.

Louis Tomlinson, quien también es juez en el reality show The X Factor, se encontraba trabajando en Londres cuando la policía le notificó sobre la muerte de su hermana.

Una persona cercana a la familia dijo al diario británico Daily Mail :"Félicité era una joven adorada y amada por Louis y su familia. Todos están devastados, como puedes imaginar".

De acuerdo con E!, esta devastadora noticia se produce a casi tres años de que la madre de Louis, Johannah Deakin, falleciera luego de una larga batalla contra la leucemia.

Hace exactamente una semana, la estrella de One Direction lanzó una nueva canción donde le rinde un tributo muy conmovedor a su madre, Two of Us.

En la canción, Louis, le canta directamente a Johannah, diciéndole cuánto la extraña y cómo vive su vida desde su partida.

“You'll never know how much I miss you/The day that they took you, I wish it was me instead / But you once told me don't give up/You can do it day by day/And diamonds they don't turn to dust or fade away”

“Nunca sabrás cuánto te extraño / El día que te tomaron, ojalá hubiera sido yo / Pero una vez me dijiste que no me rindiera / Lo puedes hacer día a día / Y los diamantes no se convierten en polvo ni se desvanecen”, dice la letra en español.