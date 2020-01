Fallece el legendario Rocky Johnson, padre de "La Roca"

Agencia

MÉXICO.- El mundo de la lucha libre está de luto. Wayde Douglas Bowles, mejor conocido como Rocky ‘Soul Man’ Johnson, murió a los 75 años, anunció la WWE a través de su cuenta de Twitter.

Reconocido como el primer afroamericano en ser campeón en la historia de la WWE, Rocky se hizo de un lugar especial en este deporte.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Rocky Johnson has passed away. https://t.co/9uxrICJKxb