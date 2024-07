¡Adios, Shelley Duvall! Fallece la actriz de 'El Resplandor', a los 75 años

La actriz Shelley Duvall falleció este jueves 11 de julio a los 75 años de edad. Duvall, reconocida por su papel protagónico junto a Jack Nicholson en la icónica película "El resplandor" de Stanley Kubrick.

Duvall murió mientras dormía debido a complicaciones derivadas de la diabetes, según informó su pareja desde 1989, el actor y director Dan Gilroy, a The Hollywood Reporter.

Shelley Duvall, legendary character actor, and The Shining’s extraordinary Wendy Torrance has died at the age of 75. Shelley’s career was varied and long.



Despite being dogged with exaggerations of her treatment on set, Shelley was always vocal about her experience filming The… pic.twitter.com/q8ZYu08Uco