Falleció el bajista Steve Priest, fundador de la banda Sweet

Ciudad de México.- Steve Priest, bajista y vocalista de la banda Sweet, falleció este jueves a los 72 años de edad, según informó la agrupación en su cuenta de Facebook. Se especula que falleció alrededor de las 8:28 (hora local).

"Estoy hecho pedazos en este momento", escribió Scott. “Steve Priest ha fallecido. Su esposa Maureen y yo nos hemos mantenido en contacto, y aunque su salud estaba fallando, nunca imaginé este momento ”, señala la publicación.

Al llamar a Priest "el mejor bajista con el que he tocado", Scott agregó: "El ruido que hicimos como banda fue muy poderoso. ¡Desde ese momento en el verano de 1970, cuando partimos en nuestra odisea musical, el mundo se abrió y comenzó la montaña rusa!

Priest fundó la banda en 1968 junto a Andy Scott, y posteriormente se unieron Brian Connolly, fallecido en 1997, y Mick Tucker.

"Fue el mejor bajista con el que toqué. El ruido que hicimos en la banda era muy poderoso", compartió Scott como despedida.

Las causas de la muerte del rockero no fueron reveladas.

Entre algunas de las canciones más conocidas de la banda destacan "The Ballroom Blitz", "Fox On The Run" y "Block Buster!"