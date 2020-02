Falleció el rapero “Pop Smoke” durante asalto a su hogar

EEUU.- El rapero estadounidense Bashar Barakah Jackson, mejor conocido como como “Pop Smoke” falleció esta mañana en Los Ángeles, California.

El artista afroamericano de 20 años, considerado como una de las figuras más prometedoras del rap, se encontraba en su domicilio cuando dos desconocidos, quizás ladrones, entraron alrededor de las 4:30 de la mañana.

Los presuntos asaltantes, enmascarados, abrieron fuego en varias ocasiones, hiriendo de gravedad a “Pop Smoke”, quien fue llevado al centro médico de Cedars-Sinai en ambulancia. Minutos más tarde, los médicos confirmaron su muerte.

Pop Smoke había lanzado su nuevo material, bajo el sello de “Republic”, con 13 temas, incluyendo colaboraciones con Quavio, Fivio Foreign y Lil Tjay.

R.I.P to my man Pop Smoke, No sympathy for winners. 🕊God bless him pic.twitter.com/5ZFa5ILUzl