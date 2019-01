Falleció la figura del soul, Bobby Womack

Agencias

LOS ANGELES, California.-El cantante Bobby Womack, figura preeminente durante décadas de la música soul en Estados Unidos, falleció a los 70 años por causas que aún no han sido determinadas, informó la revista Rolling Stone.

Womack inició su carrera junto con sus hermanos en la década de 1960 con el grupo Womack Brothers que posteriormente se popularizó bajo el nombre de The Valentinos y dejó temas como "It's All Over Now" que los Rolling Stones retomaron en 1964 y convirtieron en un éxito de ventas internacional, informa Milenio.

La noticia del fallecimiento del artista fue anunciada por un representante de la discográfica XL Recordings, con la que Womack preparaba un nuevo álbum, The Best Is Yet to Come, en el que se preveía que participarían Stevie Wonder, Rod Stewart y Snoop Dogg.

Según el portal de entretenimiento TMZ, la hermana del cantante indicó que Womack murió mientras dormía.

Aunque su carrera tuvo altibajos a lo largo de las décadas, Womack reapareció con fuerza en varias ocasiones.

Entre 1968 y 1974 encadenó éxitos con discos como Understanding y Across 110th Street, y regresó en 1981 con el conocido If You Think You're Lonely Now.

En los años 80 el artista tuvo que ser internado por su adicción a las drogas y posteriormente padeció una serie de problemas de salud, desde diabetes a neumonía y cáncer de colon.

En 2012 se certificó que había superado el tumor cancerígeno y publicó The Bravest Man in the Universe que fue seleccionado como uno de los mejores discos del año por la revista Rolling Stone.

En 2009 fue honrado con un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.