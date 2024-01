Familia de Griselda Blanco demanda a Sofía Vergara por serie de Netflix

Sofía Vergara se enfrenta a una demanda presentada por familiares de la infame narcotraficante Griselda Blanco, pionera del Cártel de Medellín, en relación con la serie que la actriz produce y protagoniza para Netflix, la cual ha generado interés y controversia.

De acuerdo con información revelada por el portal TMZ, la demanda fue presentada por los hijos de Griselda Blanco, quienes ejercen como representantes de su legado y buscan impedir el estreno de la serie en la plataforma de streaming.

Acusan el uso no autorizado de la imagen y semejanza de su familia en esta serie, que tiene previsto su estreno el 25 de enero de este año.

