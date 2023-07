Familia demanda a Netflix por mostrar su casa sin su ‘consentimiento’

Por una suma de 128 millones de dólares, una familia ha demandado a la famosa plataforma de streaming conocida como Netflix por mostrar su casa en el tráiler de la serie Beverly Hills a la venta sin su consentimiento.

La familia de Los Ángeles presentó una demanda ante un tribunal contra Netflix, ya que de acuerdo con DailyMail, la presunta imagen fue tomada con un dron y desde que fue mostrada en la serie ha causado que la familia sea acosada y se sienta preocupada por su seguridad y privacidad, pues aseguran que las últimas semanas han visto a turistas merodeando la casa.

Mientras tanto, el equipo legal de Netflix pidió que se desestimara la demanda porque consideran que dañan la libertad de expresión de la empresa.

El demandante Aharon Dihno también comentó que después de que saliera su casa, cientos de agentes inmobiliarios le han hablado para saber si la casa está en venta, pues la serie trata de compra y venta de casas de lujo.

Finalmente, la demanda asegura que esta foto ha causado que casas cercanas a la de la imagen sean robadas, pues la privacidad se perdió en el momento que Netflix popularizó el vecindario.

Buying Beverly Hills is a new docusoap coming this Fall that follows the agents and clients within Mauricio Umansky’s elite real estate firm The Agency in Beverly Hills, a team that includes his daughters Farrah Brittany and Alexia Umansky. pic.twitter.com/fGKseSYlZn