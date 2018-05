La familia incómoda de la futura princesa sabotea su boda

No cabe duda de que la "familia incómoda" de Meghan Markle ha hecho de las suyas estos últimos días. Primero sus medios hermanos la acusaron de ser una mujer "convenenciera" y "malagradecida" con su padre, Thomas Markle; y ahora es el mismo señor Markle quien ha dado de qué hablar tras descubrirse que vendió fotografías suyas a paparazzi y, tras la polémica, declarara a TMZ que cancelaba su asistencia al enlace, informó la revista Quién.

Ahora, parece que Thomas ha cambiado de opinión después de que su hija lo contactara, sin embargo hay un grave problema... Según TMZ, Markle ha vuelto al hospital después de experimentar graves dolores de pecho. Thomas declaró al medio que los doctores diagnosticaron que su corazón estaba "seriamente dañado" después de sufrir un ataque al corazón la semana pasada.

El padre de Meghan detalló que la actriz intentó llamarlo el lunes, pero que no estaba cerca de su teléfono, y más tarde recibió un mensaje en el que Meghan le decía que lo amaba y que le preocupaba su salud. Asimismo, aseguró que la ex estrella de 'Suits' no tiene ningún resentimiento hacia él por pactar con los paparazzi.

En cuanto a Isabel II, según publica TMZ, él no cree que la reina esté pensando en lo que él hace y cree que vender las fotos no fue una agresión grave sino un acto "estúpido". Él dice que ahora sí quiere hacer el viaje a Inglaterra: "Odio la idea de perderme uno de los mejores momentos de la historia y llevar a mi hija al altar".

Incluso, se dice que Markle ha presionado a los doctores para que salga el miércoles del hospital y viaje a Inglaterra para acompañarla en el llamado día más importante de su vida.