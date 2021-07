Familias visitan los cines y ponen en el top 1 a "Space Jam 2"

"Black Widow" cedió su puesto número uno a un enemigo poco probable en su segunda semana en los cines: The Tune Squad.

LeBron James, Bugs Bunny y el resto de estrellas de Warner Bros. ' “Space Jam: A New Legacy” desafió las expectativas y ganó la taquilla este fin de semana. Según estimaciones del estudio el domingo, "Space Jam: A New Legacy" recaudó $ 31,7 millones en América del Norte, mientras que "Black Widow" ganó $ 26,3 millones.

No muchos esperaban que “Space Jam: A New Legacy” lograra esta victoria. La película, que ha recibido pocas reseñas, estaba destinada a una apertura del orden de los 20 millones de dólares. Pero un número considerable de familias y millennials que crecieron con el "Space Jam" original abandonaron la casa y fueron a un cine para verlo, a pesar de que actualmente se transmite en HBO Max gratis para los suscriptores. No solo eso, el público también le dio a la película un A-CinemaScore prometedor, lo que sugiere que el boca a boca podría ser fuerte.

“Space Jam: A New Legacy” es el estreno pandémico más grande para Warner Bros., lo cual es significativo ya que el estudio en 2021 lanzará todas sus películas simultáneamente en cines y en HBO Max.

También es el estreno nacional más grande para una película familiar desde el comienzo de la pandemia. Warner Bros. dijo que el 32% de la audiencia era menor de 18 años, que es más grande de lo habitual. La mayoría de las películas familiares más importantes que se estrenaron durante la pandemia, desde “El bebé jefe: Negocio familiar” hasta “Raya y el último dragón” , se estrenaron por debajo de los 20 millones de dólares. Pero audiencias de todas las edades asistieron al nuevo "Space Jam".

“Demuestra que las familias han esperado una película a la que todos puedan ir y esa es esta película”, dijo Jeff Goldstein, Warner Bros. ' jefe de distribución nacional. "Es una película divertida para la familia".

Mientras tanto , “Black Widow” cayó un 67% en su segundo fin de semana, lo que, aunque empinado, también es bastante normal para las películas de superhéroes, que tienden a tener una audiencia anticipada. A nivel internacional, la película dirigida por Scarlett Johansson recogió otros $ 29,9 millones, lo que eleva sus ingresos globales a $ 264 millones.

El fin de semana pasado, "Black Widow" se convirtió en la película más taquillera de la pandemia. Disney también sorprendió a muchos en la industria al revelar sus ganancias del primer fin de semana de los alquileres de transmisión de la película. Sin embargo, esta semana no se proporcionaron los ingresos brutos por alquiler.

Más películas de estreno

Este fin de semana también vio el lanzamiento de "Escape Room: Tournament of Champions", una secuela de la película de alto concepto de 2019.

Sony proyecta que la película recaudará 8.8 millones de dólares durante el fin de semana, lo que en realidad es mejor que el debut de la primera película y está en línea con las expectativas del estudio.

"Rápidos y Furiosos 9" ocupó el cuarto lugar con $ 7,6 millones. La película "Fast & Furious" ha recaudado 591,2 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha. Los lugares quinto y sexto también fueron para las películas de Universal: "The Boss Baby: Family Business" con $ 4.7 millones y "The Forever Purge", con $ 4.1 millones.

“A Quiet Place Part II”, que recientemente estuvo disponible en Paramount +, sigue teniendo buenos números en su octava semana en los cines. Agregó otros $ 2.3 millones, con lo que su total nacional asciende a $ 155 millones.

El documental de Anthony Bourdain “Roadrunner” también tuvo un buen desempeño este fin de semana, recaudando alrededor de $ 1.9 millones en 925 teatros, convirtiéndolo en el debut de especialidad con mayor recaudación del año.

