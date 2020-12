Famosos te comparten éxitos, fracasos y aprendizajes en sus memorias

noticias, noticias de hoy, entretenimiento, famosos, biografías, memorias

Ciudad de México.- Historias de superación, dificultades laborales y hasta uno que otro trauma plagan la vida de miles de personas a diario, incluyendo a los a veces tan intocables famosos. Son a veces precisamente ellos quienes han compartido detalles de sus vidas de su propio puño y letra en escandalosas autobiografías.

Mariah Carey

"The Meaning of Mariah Carey"

¿De qué trata?

A razón de sus 30 años de carrera, la cantante decidió publicar este año su libro de memorias, donde relata parte de su trayectoria profesional, pero también da detalles poco conocidos de su vida personal.



Mariah Carey es una cantante estadounidense conocida por su gran registro vocal y que desde 1990 se ha mantenido vigente en las listas de popularidad. Ha ganado 5 premios Grammy.



"Siempre tuve tanto miedo de niña, y la música fue mi escape. Mi casa era pesada, abrumada por los gritos y el caos. Cuando cantaba en un tono susurrante, me calmaba", escribe Carey en uno de los primeros capítulos.

Sharon Stone

"The Beauty of Living Twice"

¿De qué trata?

En este libro Stone reflexiona sobre todo lo que ha pasado en su vida, desde su dolorosa infancia en Pennsylvania hasta películas como el thriller que la lanzó a la fama: Bajos Instintos.



Sharon Stone es una actriz, productora y modelo estadounidense que ha ganado un Globo de Oro y un Emmy. En 2001 sufrió un derrame cerebral, del que se recuperó sin secuelas permanentes.



"He aprendido a perdonar lo imperdonable. Mi esperanza es que, al compartir mi recorrido, ustedes también puedan aprender a hacer lo mismo", indicó Stone.

Tina Turner

"Tina Turner: That's My Life"

¿De qué trata?

Es una autobiografía visual. Para conmemorar su cumpleaños número 80, Turner decidió reunir su mejor archivo fotográfico y publicarlo junto a comentarios escritos a mano por la propia Tina Turner, así como cartas de amigos como Beyoncé, Giorgio Armani y Oprah Winfrey.



Turner ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y es una artista ganadora de doce premios Grammy, incluidos tres premios Grammy Hall of Fame y un premio Grammy Lifetime Achievement Award.



“He tenido el privilegio de trabajar con muchos fotógrafos y diseñadores legendarios. ¡Mirar el trabajo que se ha incluido en este libro me da ganas de bailar a través de las páginas!", reflexionó la cantante.

Jane Fonda

What Can I Do?: My Path

from Climate Despair to Action"

¿De qué trata?

Es una recopilación de memorias, en la que Fonda contará en este libro su historia y la serie de decisiones que la llevaron a involucrarse en el activismo climático y tomar estas medidas ante la amenaza constante al planeta.



JFonda es una actriz estadounidense que ha trabajado también como escritora, editora de libros, realizando videos de aerobics y como activista. Fue arrestada varias veces el año pasado por organizar protestas semanales contra el cambio climático frente al Capitolio.



"Si bien hay muchos libros sobre el clima, este es realmente diferente. Es muy accesible y también muy personal. Definitivamente queríamos que saliera antes de las elecciones", afirmó Fonda.

Woody Allen

"Apropos of Nothing"

¿De qué trata?

En la autobiografía relata cómo ha sido su vida, su matrimonio de 23 años con Soon-Yi Previn (su ex hijastra), su vida doméstica y su carrera. Se publica en un momento en el que resurgieran las acusaciones de abuso en su contra dentro del contexto del movimiento #MeToo.



Allen es un director, escritor y actor estadounidense que ha dedicado su vida a la pantalla grande y por esta labor ha obtenido tres premios de la academia por Mejor Guion Original y uno por Mejor Director.



“Para Soon-Yi, lo mejor. La hice comer de mi mano y luego noté que me faltaba el brazo", es la dedicatoria que ha dejado Allen en las primeras páginas de su libro.

Michael J. Fox

"No Time Like the Future:

An Optimist Considers Mortality"

¿De qué trata?

Este es el cuarto libro que Michael J. Fox ha escrito sobre su vida. En esta ocasión comparte historias personales y observaciones sobre la enfermedad de Parkinson, el envejecimiento, la fuerza de la familia y los amigos, y cómo nuestras percepciones sobre el tiempo afectan la forma en que abordamos la mortalidad.



Fox es un actor canadiense-estadounidense que destacó por su papel como Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro, y que debido a que en 1991 le diagnosticaron parkinson abandonó la actuación en el 2000, cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos.



"Mi guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo cada vez más difícil. Así que todo se reduce a escribir.

Afortunadamente, realmente lo disfruto", dijo en una entrevista sobre su libro.