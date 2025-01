Famosos que vivieron en la calle antes de alcanzar la fama

Hollywood está repleto de estrellas que antes de poder alcanzar el cielo y la gloria en la industria del entretenimiento, tuvieron que pasar por situaciones verdaderamente difíciles, como vivir en las calles.

Estos son algunos de ellos:

Daniel Craig: La estrella británica Daniel Craig no nació un día y al otro se convirtió en el agente secreto más famoso del cine. Su camino hacia la grandeza estuvo repleto de grandes desafíos. Durante sus años de formación en Londres, mientras perseguía su sueño de una carrera teatral, llegó a pasar noches durmiendo en los bancos de un parque.

(Foto: Alamy Stock Photo)

Para mantenerse, Craig trabajaba como mesero en varios restaurantes de la capital inglesa, equilibrando estos empleos con su incansable esfuerzo por ingresar al mundo de la actuación.

Su vida dio un giro cuando logró ser aceptado en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama, una institución reconocida por formar a grandes talentos.

En Guildhall, Craig se sumergió en el teatro, participando en producciones como Oliver!, Romeo y Julieta y Cenicienta. Estas experiencias no solo le permitieron perfeccionar su arte, sino también abrirle las puertas al mundo del cine.

En 1992, debutó en la pantalla grande con la película The Power of One, compartiendo créditos con el reconocido Morgan Freeman, marcando el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en un ícono de Hollywood.

Jennifer Lopez: A los 18 años, tomó la difícil decisión de abandonar su hogar para dedicarse por completo a su carrera como bailarina. En ese lapso de tiempo, llegó a pasar las noches en el estudio donde se preparaba para perfeccionar su arte.

(Foto: Getty Images)

Esta determinación por seguir su pasión provocó tensiones con su madre, Guadalupe Rodríguez, quien no estaba de acuerdo con su decisión en ese momento. Sin embargo, este paso valiente fue fundamental para que Lopez tuviera la oportunidad de abrirse camino

“Mi madre y yo nos peleamos. Yo no quería ir a la universidad. Quería probar a bailar a tiempo completo. Así que ella y yo nos tomamos un descanso. Empecé a dormir en el sofá del estudio de baile. No tenía casa, pero le dije: 'Esto es lo que tengo que hacer'”, compartió a la revista W.

Jacob Elordi: El actor australiano enfrentó grandes desafíos al mudarse a Los Ángeles para perseguir su sueño de actuar. Con menos de mil dólares en su cuenta, no podía permitirse rentar un lugar mientras buscaba oportunidades en la industria.

Durante ese periodo, se alojó temporalmente en casa de un amigo, pero en más de una ocasión tuvo que pasar las noches en su coche debido a la falta de proyectos.

(Foto: Getty Images)

La suerte de Elordi cambió cuando uno de los productores de Euphoria, la exitosa serie protagonizada por Zendaya, descubrió su difícil situación. Conmovido, decidió ayudar al joven actor asegurándole una habitación donde pudiera vivir mientras trabajaba en la producción.

Este gesto marcó el inicio de una carrera prometedora para Elordi, quien hoy es reconocido como una de las figuras más destacadas de su generación.

Halle Berry: Antes de convertirse en una estrella ganadora del Óscar, Halle Berry enfrentó una etapa de grandes dificultades económicas que marcaron sus inicios en el mundo del cine.

Decidida a perseguir su sueño, Berry se mudó a Nueva York con la esperanza de encontrar la oportunidad que cambiaría su vida. Por desgracia, en tan solo tres meses, agotó por completo sus ahorros.

En busca de apoyo, acudió a su madre, quien, aunque cercana a ella, decidió no brindarle ayuda financiera, instándola a enfrentar sus propios desafíos.

Esta difícil circunstancia llevó a la futura estrella de Moonfall a pasar un tiempo en un refugio para personas sin hogar.

"Esa es probablemente una de las mejores cosas que hizo (mi mamá) por mí, porque me enseñó a ser más fuerte", declaró Berry a la revista Hello.

Sylvester Stallone: Cuando se habla de superación y fortaleza, el nombre de Sylvester Stallone resalta, ya que desde joven vivió momentos de gran dificultad.

Con ingresos de apenas 50 dólares semanales, no podía permitirse un hogar, lo que lo llevó a pasar noches durmiendo en paradas de autobús o fuera de oficinas de correos.

En medio de esta etapa complicada, Stallone tomó una decisión inusual: participar en una película para adultos, lo que le permitió salir temporalmente de las calles.

A pesar de esto, su verdadera oportunidad llegó cuando escribió el guión de Rocky.

Vendió ese tesoro por 35 mil dólares, una cifra que no sólo transformó su vida financiera, sino que también le abrió las puertas a Hollywood. Con su papel como Rocky Balboa, Stallone se convirtió en un actor reconocido, además de un símbolo de perseverancia y superación personal.

Kelly Clarkson: La cantautora originaria de Texas soñaba con triunfar en la industria musical cuando se mudó a Los Ángeles para perseguir su oportunidad. Sin embargo, su situación dio un giro inesperado cuando perdió su departamento en un incendio, quedándose sin hogar.

Pasó noches en su auto y en un refugio hasta que, en 2002, su suerte cambió al convertirse en la primera ganadora de American Idol. Desde entonces, Clarkson ha consolidado su lugar como una de las voces más reconocidas de la música pop.

Chris Pratt: Debido a sus dificultades financieras, Chris Pratt solía vivir en las playas de Maui, literalmente, debido a que su salario como mesero en Bubba Gump Shrimp Company no era suficiente para tener un hogar.

En aquel momento, fue descubierto por la actriz Rae Dawn Chong, quien lo invitó a participar en un cortometraje. Pratt recuerda esa etapa como una experiencia comunitaria y sencilla:

“Éramos un grupo de jóvenes acampando en la playa durante un año”.

Años después, Pratt se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la industria, protagonizando éxitos como Guardianes de la Galaxia.

Hilary Swank: Con tan solo 13 años, Hilary Swank y su madre se mudaron a Los Ángeles en busca de oportunidades en la actuación, tras el divorcio de sus padres.

Sin poder permitirse un departamento, vivieron en casas rodantes y, en ocasiones, en una vivienda vacía que les prestaron temporalmente.

Swank, quien más tarde ganaría dos premios Óscar, ha reconocido que estas experiencias marcaron su vida y le dieron una perspectiva única.

Jim Carrey: El talentoso comediante y ganador de dos Globos de Oro padeció una infancia complicada después de que su padre perdiera su empleo. La familia vivió durante ocho meses en una casa de campaña en un parque de Ontario, Canadá, y en su camioneta.

Para superar esta difícil etapa, Carrey y su padre trabajaron como conserjes. A pesar de las adversidades, Carrey desarrolló su habilidad para la comedia, ofreciendo espectáculos en clubes. Su talento lo llevó a mudarse a Los Ángeles, donde fue descubierto y comenzó su carrera en Hollywood.

Kurt Cobain: Desde pequeño, Kurt Cobain encontró en la música un lugar para desarrollarse, al grado que, durante su adolescencia intentó salir adelante al formar parte de algunas bandas, de las cuales ninguna saltó a la fama.

El acoso escolar y las nuevas parejas de sus padres lo acercaron más a la música, por lo que decidió abandonar los estudios para empeñarse en su carrera artística, sin embargo, sus padres se opusieron por lo que lo echaron de su casa.

Por un tiempo, el guitarrista tuvo que pasar las noches bajo el puente del río Wishkah, en los y en los sofás de sus amigos. Mientras seguía con la idea de la música pudo encontrar trabajo en un resort fuera de Seattle, donde también encontró un lugar para vivir.

Estas historias demuestran cómo, incluso en los momentos más difíciles, la perseverancia y el talento pueden abrir camino hacia el éxito.

Con información de Reforma