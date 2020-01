Fanáticos de Star Wars convocan a marcha en CDMX

Ciudad de México.- Recientemente se anunció a través de redes sociales el “Desfile de las Galaxias”, evento en el que participarán integrantes del club de toda la República Mexicana. El sitio oficial “Legión 501” compartió la noticia incluyendo los detalles.

El evento, que está abierto a todo el público, se llevará a cabo en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México el próximo 4 de abril partiendo del Ángel de la Independencia para concluir en el Museo de la Revolución.

Facebook.com / swbreaking

Los organizadores no tiene un cifra de cuantos participantes asistirán con el uniforme de los legendarios “Trooper” de la saga creada por George Lucas, aunque están seguro que también acudirán caracterizados como otros personajes.

El noveno y último episodio de “Star Wars”, “The Rise of Skywalker”, que ya superó los mil millones de dólares en taquilla, continua en las carteleras mexicanas, con críticas que superan “The Phanton Menace” considerándola como una de la peores de la franquicia.