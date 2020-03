Fangoria cancela su show en el Vive Latino por Coronavirus

México.- La banda española Fangoria se suma a las recientes cancelaciones de talento que participará en el festival Vive Latino que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo. Los músicos decidieron no tocar en el evento debido a la crisis provocada por Covid-19.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación madrileña señaló que “ante la situación actual provocada por el Covid-19, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid donde residimos, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no realizar viajes que no sean estrictamente necesarios, hemos decidido no viajar a la Ciudad de México y cancelar nuestra actuación en Vive Latino 2020”.

“Desde que hace 48 horas la OMS declarara la epidemia como una pandemia global con alarmantes niveles de propagación, hemos estado sopesando nuestra situación y lo que debemos hacer”, continuaron.

“Lamentamos profundamente no poder participar en este festival y pedimos disculpas a nuestro querido público mexicano, a nuestros fans que siempre están ahí apoyándonos. Estamos verdaderamente disgustados y decepcionados, esperábamos este concierto con mucha ilusión”, sentenciaron.

Por su parte, la cantante Alaska ofreció disculpas a través de un comentario en la cuenta de Instagram Fangoticos: “amigos, muchas gracias, estamos bien tristes, pero no hay otra. Como siempre, les agradecemos la atención y lamentamos los problemas que hayamos causado”.

Cabe destacar que Fangoria es la segunda banda que cancela su show en Vive Latino, pues los primeros en anunciar su retiro del evento fueron los estadounidenses She Wants Revenge, quienes también cancelaron sus presentaciones en Guadalajara y Monterrey debido al virus.