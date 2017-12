¿The Weeknd regresa con su viejo amor?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses, la relación sentimental entre Selena Gomez y el cantante The Weeknd llegó a su fin, y a partir de ahí ambos han protagonizado varios rumores de diferencias, peleas y nuevos romances, sin embargo, estas nuevas parejas son viejos amores.

Parece que tanto Selena Gomez como el cantante The Weeknd podría volver con sus anteriores parejas: Justin Bieber en el caso de ella, con quien la reconciliación ya es un hecho, y la modelo Bella Hadid en el caso del canadiense, informó la revista Caras.

Lo cierto es que la joven modelo y el intérprete de 'Starboy' siempre dejaron claro que seguía existiendo un gran cariño entre ambos incluso después de optar por seguir caminos separados y ahora que él vuelve a estar soltero habrían retomado el contacto para hablar casi a diario, según apuntan los últimos rumores.

"Bella le ha echado mucho de menos. Se siente muy contenta de cómo está su situación, están muy enamorados", asegura una fuente a Us Weekly.

Incluso después de hacerse público el romance de Selena y Abel, como se llama realmente el canadiense, la guapa estrella de las pasarelas no tenía ningún reparo en seguir dejando constancia de lo mucho que quería a su ex, sin importar que en aquel momento se la relacionara con otro artista, el rapero Drake.

"Fue mi primera ruptura, y fue una muy pública. Desde fuera, puede parecer que lo he sobrellevado muy bien, pero es algo que siempre está en tu mente y que te pesa. Me resultará duro durante un tiempo. El amor duele, pero tienes que sobreponerte y superarlo. Siempre le respetaré y siempre le querré. En ocasiones sientes la tentación de ponerte triste o de manejar las cosas de forma distinta, pero al final no quieres quemar un puente que te llevó tanto trabajo construir", confesaba el año pasado en una entrevista a Teen Vogue.