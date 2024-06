¡Felicidades Elon Musk! Nace el hijo número 12 del magnate sudafricano

El magnate tecnológico Elon Musk ha confirmado la llegada de su duodécimo hijo junto a Shivon Zilis, directora de Neuralink. La noticia, inicialmente reportada por Bloomberg, fue ratificada por Musk en una entrevista con Page Six, aclarando que no hubo secreto en el nacimiento del bebé y que toda su familia y amigos están al tanto.

“En cuanto a 'padre en secreto', eso también es falso. Todos nuestros amigos y familiares lo saben. No emití un comunicado de prensa porque sería algo extraño, pero eso no significa 'secreto'”, afirmó Musk. Hasta ahora, el nombre y el sexo del recién nacido no han sido revelados.