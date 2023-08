¡Feliz aniversario BLACKPINK! Así celebra el grupo siete años juntas

Un ocho de agosto pero de 2016, BLACKPINK debutaba en Corea del Sur como el nuevo grupo de chicas de YG Entertainment.

Desde ese entonces, las cuatro miembros se posicionaron como uno de los grupos de kpop de la tercera generación más importantes y reconocidos.

En Instagram, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa celebraron este día tan importante para ellas y para los blinks alrededor del mundo.

Jisoo dejó una foto de ella y un tierno mensaje en la plataforma Weverse, donde mencionaba estar muy agradecida y feliz de pasar un año más en compañía de las chicas y por supuesto, de blinks.

Entre sus fotos se encontraban varias de sus viajes juntas, así como de la primera sesión de fotos que les tomaron como Blackpink.

Rosé por su parte agradeció a todos los que las apoyaron desde un inicio.

📸 #ROSÉ en instagram [070823] “ @BLACKPINK cumple oficialmente hoy 7 años, estoy inmensamente orgullosa de cada una de nosotras POR HACER HISTORIA” ALWAYS WITH BLACKPINK #7YearsWithBLACKPINK #FOUReverWithBlackpink pic.twitter.com/qhC10SjNtZ

En entrevistas pasadas declararon que alcanzar el éxito, no fue para nada fácil, ya que la muchas veces la presión era bastante que llegaron a pensar en darse por vencidas.

De hecho, Jennie había mencionado que la razón por la que lograron debutar, fue porque se mantuvieron fieles a sus ideales y a sus sueños.

Los fanáticos del grupo consideran que este aniversario es un poco agridulce, ya que faltan unos días para saber si todas renovarán contrato con su agencia o si optarán por salirse y emprender un nuevo camino.

Debido a la incertidumbre, Jisoo no dudó en darle una pequeña esperanza a blink. Durante su en vivo, mencionó que tienen noticias muy emocionantes para todos en los próximos días.

Muchos esperan que pase lo que pase, apoyarán a las chicas en su carrera grupal como en sus carreras en solitario.

