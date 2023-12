¡Feliz cumpleaños! Britney Spears sigue brillando a sus 42 años

Un 2 de diciembre como hoy, pero de 1981 nació una bebé llamada Britney Jean Spears, quien años después se convertiría en la ‘princesa del pop’.

La cantante estadounidense de 42 años, se crió en el estado de Louisiana y desde una corta edad, sabía a qué se quería dedicar toda su vida.

Se mudó con su mamá a Nueva York, donde consiguió su primer trabajo en un espectáculo en Broadway.

Esta oportunidad, le otorgó un lugar en el programa de Disney de 1992 ‘The Mickey Mouse Club’, al lado del actor Ryan Gosling y Justin Timberlake.

Feliz cumpleaños número 42 a la talentosa Britney Spears. pic.twitter.com/cS79CN3mYy — Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2023

Britney se esforzó por varios años, hasta que en 1999, lanzó su primer disco titulado ‘Baby One More Time’.

El éxito fue tan grande, que se vendieron miles de copias a nivel mundial y le dieron a Britney la oportunidad de construir una fuerte trayectoria musical que perduraría hasta la fecha.

Las canciones de la ‘princesa del pop’ que quedaron inmortalizadas son ‘Toxic’, ‘Baby One More Time’, ‘Womanizer’, ‘Oops! I did it again’, ‘I’m a slave 4 u’ y más.

La verdad es que sus sencillos y discos son tan buenos, que es difícil resumir sus éxitos más asombrosos.

¿Cumpleaños no tan feliz?

Según señala el medio del entretenimiento TMZ, Britney pasó un mal momento ocasionado por una aparente emergencia médica con uno de sus perros.

La presunta situación ocurrió durante la celebración previa a su cumpleaños, en la residencia de su manager y mejor amigo, Cade Hudson, en Los Ángeles.

Se dice que la cantante estaba acompañada por su hermano Bryan Spears y otros amigos cercanos, cuando alrededor de las 2 de la mañana, abandonó la fiesta y se dirigió con urgencia a una clínica veterinaria que atiende las 24 horas.

Aunque no hay evidencia fotográfica de que Spears subió al vehículo a una de sus mascotas, los fotógrafos del sitio de noticias afirmaron haber visto que el hecho ocurrió.

La cantante fue acompañada por Bryan, con quien se reconcilió tras su ruptura con Sam Asghari, y su manager, quien iba aparentemente descalzo y en pijama.

Pocos minutos después de haber dejado a su perro en una veterinaria, el grupo se dirigió a una gasolinera, en la que se vió salir a Hudson con una bolsa llena de productos.

La ‘Princesa del Pop’ regresó al veterinario posteriormente, pero no se vió al cachorro supuestamente internado, por lo que se desconoce el estado y ubicación actual de la mascota.

Con información de Reforma