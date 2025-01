Feliz cumpleaños David Lynch: Hijos del cineasta lo honran con meditación mundial

El pasado miércoles, el mundo del cine perdió a uno de sus mayores exponentes, David Lynch, quien falleció a los 78 años. En honor a su legado y a su próxima fecha de cumpleaños, sus hijos Jennifer, Austin, Riley y Lula han convocado a una meditación grupal mundial este domingo 19 de enero, día en que el icónico cineasta habría celebrado 79 años.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, los hijos de Lynch invitaron a sus seguidores y admiradores a participar en esta especial conmemoración.

El objetivo de esta meditación, explicaron, es honrar el legado del cineasta difundiendo paz y amor en todo el mundo.

David Lynch, reconocido por películas como Blue Velvet, Mulholland Drive y la serie Twin Peaks, dejó una huella imborrable en la historia del cine. En 2024, reveló públicamente que padecía enfisema, un diagnóstico que lo obligó a alejarse de la dirección y de los eventos públicos.

La meditación grupal mundial será un tributo al espíritu creativo y la filosofía de vida de Lynch, quien fue un practicante y defensor de la meditación trascendental. Sus hijos buscan que sus admiradores alrededor del mundo se unan en esta emotiva despedida, celebrando el impacto de su arte.

David Lynch, our beloved dad, was a guiding light of creativity, love, and peace. On Monday, January 20th—what would have been his 79th birthday—we invite you all to join us in a worldwide group meditation at 12:00pm NOON PST for 10 minutes.



Let us come together, wherever we… pic.twitter.com/Oj3L3FLZSF