¡Feliz cumpleaños! Emma Heming celebra los 69 años de Bruce Willis

La esposa del actor Bruce Willis, Emma Heming, compartió este martes una fotografía con un mensaje adjunto para conmemorar el cumpleaños 69 del histrión, quien fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal (trastorno psicológico que afecta las funciones sociales, la personalidad y la memoria), informó Page Six.

La publicación constaba de una foto de Willis sonriendo, mientras carga en brazos a una de sus dos hijas menores.

Tallulah Willis, the daughter of Demi Moore and Bruce Willis, shared her recent diagnosis with autism on social media and fans are thanking her for her courage. @eriellereshef has more. pic.twitter.com/kp72UwwwrS