Fernanda no se rindió y ahora agradece la plataforma que le dio La Academia

Teniendo claro que la música será su manera de vida, Fernanda aprovechó su segunda oportunidad en La Academia para darse a conocer y ahora va con todo en su carrera de solista.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la ex académica asegura que en algún momento quiso tirar la toalla pero pensando en su hija, avanzó en el camino hasta que el público decidió sacarla.

“La experiencia más grata y linda fue estar en La Academia, estoy agradecida por la segunda oportunidad que se me dio de estar, en 2019 quise y no pude. Está vez, decidí ir con todo y llegar hasta este punto”.

Fernanda asegura que su motor más grande para intentarlo de nuevo fue su bebé de dos años, por quien ha decidido luchar en este camino de la música.

A pesar de que el público es quien tiene la última palabra y el mismo que votó por su salida, Fernanda se ha dado cuenta que afuera hay mucha gente que la apoya y por la que va a continuar dando todo.

“Me ha tocado ver qué tengo un público maravilloso que ya me está pidiendo shows, quieren escuchar mi música y se me están dando las oportunidades, estoy viendo la posibilidad de grabar un par de canciones, subirlas a las plataformas y seguir el avance de mi carrera”, expresó.

“Me preparé mentalmente diciendo, deja la inseguridad a un lado Fernanda , tienes una hija por quién luchar, ya no tanto por mi sino por ella, agarra el toro por los cuernos y dale con todo, iba con la certeza de quedarme en la casa de la academia y así sucedió”.

A pesar de las fuertes críticas, nunca se rindió, al contrario, eso la hizo más fuerte y con la garra para seguir adelante.

“Por más que uno quiera que no nos afecten o nos hagan daño las críticas siempre queda algo en el subconsciente, yo trataba de manejar mis emociones porque había veces que me daban con todo. La clave fue agarrar lo mejor de cada uno de los críticos y desechar lo malo para crecer, a pesar de que fueran críticas lastimosas”.

Finalmente, Fernanda da un consejo a los chicos que la toman de ejemplo y buscan cumplir sus sueños.

“Estando ahí aproveché cada momento, cuántos miles no hubieran querido estar en mi lugar. Les digo que vayan con la seguridad de que van a estar ahí, Y se van a quedar, que se vean en ese escenario, que no es fácil pero van a adquirir experiencia, amor y pasión por la música y por cantar. Que no tengan miedo, los sueños existen, sigan picando piedra, si se cierra una puerta habrá otra que se esté abriendo”.