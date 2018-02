Vuelven con programa de mesa de diálogo

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La reconocida locutora y conductora, Fernanda Tapia, regresa a la televisión mexicana con un programa que, a través de una mesa de diálogo, destacará temas de personalidades que han contribuido de manera importante a la sociedad bajo la mirada de dos mujeres, ya que estará acompañada de la periodista Arlenne Muñoz.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Fernanda Tapia nos platicó un poco de este nuevo proyecto que alterna con su programa de radio Triple W, y la promoción de su libro “Las cincuenta sombras de Fer”, que presentó a finales del año pasado.

También te puede interesar: Edith Encalada estrenará programa ¡a nivel internacional!

“Pues que te cuento, hace unos días estrenamos el programa ‘Mesa de mujeres’ por la plataforma de Acustik TV, antes el canal Tu Salud TV, con nueva administración, ahora es un canal más noticioso. Estoy en la mesa con Arlenne Muñoz y ambas hacemos ‘la mesa que más aplauda’, porque analizamos todo el acontecer diario, pero desde la mirada femenina, lo que implica ser mujer en este país y con las miradas de otras mujeres, porque somos muchas y muy diversas, se pone súper divertido, muy interesante”, detalló.

“Mesa de mujeres” es un programa muy completo con entrevistas e invitados especiales, además de una peculiar sección llamada “El laboratorio”, en donde se puede conocer el lado más personal de actrices, políticos, artistas y demás personalidades del acontecer diario.

“Tenemos al experto fundador de la Universidad del Deporte, quien nos dice cómo hacer ejercicio en la oficina, en cualquier lado y a cualquier hora, para empezar a movernos y que no quede todo en propósitos, pues al parecer lo único movido serán las elecciones, pero ya no. Tenemos también un sexólogo y bueno, el programa está súper interesante, no se lo pierdan”, puntualizó la comunicadora que cuenta con una larga trayectoria en el medio, que va desde Rock 101, Radioactivo 98.5, El tianguis de Fernanda, La Revista del Consumidor, Entre lo público y lo privado, junto a Andrés Roemer, y en Las del estribo, por mencionar algunos programas.

Acerca de su libro, Fer comentó que hasta la fecha ha sido todo un éxito, “lo hemos presentado en los principales congresos de sexualidad y ha sido aplaudido porque tiene información muy valiosa, está hecho para quienes quieran empoderarse de su sexualidad y meterle más sabor. El show de este libro se llevará a cabo los viernes de febrero y marzo, en el bar El Vicio, en Coyoacán, Ciudad de México, y si otro empresario nos invita vamos a otro estado con todo gusto”, finalizó.