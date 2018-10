Agencia

MÉXICO.- Tras varios años de mantenerse alejado de la pantalla chica, Fernando Colunga reapareció para sorpresa de sus seguidores y -aunque no es de la forma que ellos desearan, pues no es dentro de un proyecto de televisión- el actor acaparó las miradas por su look.

Colunga reapareció públicamente durante la convivencia que organizó Emilio Azcárraga Jean en Valle de Bravo, Estado de México. Durante el festejo, el actor convivió con sus colegas y amigos del medio, sin embargo, fue su imagen la que dio de qué hablar en las redes sociales.

También te puede interesar: Chiquis Rivera ingresa de emergencia al hospital

A pesar de que Fernando no es muy adepto a las redes sociales, fue la conductora Andrea Legarreta quien compartió una imagen en la que posan junto a Claudia Álvarez.

En la fotografía, el galán de las telenovelas de Televisa aparece con gafas oscuras, mostrando un cabello más corto al que comúnmente usa en los melodramas y portando un atuendo casual de chamarra color blanco.

La imagen ha rebasado los 50 mil likes y sigue recibiendo una gran cantidad de halagos, entre ellos los que dejan saber la envidia que le tienen a Andrea por convivir con Colunga.

Con información del portal de noticias Quién.