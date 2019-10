Fernando Del Solar deja Venga la Alegría por problemas de salud

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando del Solar entristeció a sus seguidores con una noticia desconcertante: deja temporalmente la conducción de Venga la alegría, pero no para buscar otros proyectos, sino debido a problemas de salud.

De acuerdo a Quién, el conductor aprovechó los últimos minutos del programa para confirmar su salida temporal del matutino: “Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué. No les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban (persiguiendo).

“Por eso el lunes y martes de esta semana pedí que me dieran los días para hacerme unos análisis y gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, no hay recaída”, afirmó Fernando del Solar para tranquilidad de su público.

Sin embargo, el argentino reconoció al tratarse de un problema de salud tomó la decisión de dejar el programa para dedicarse a su recuperación.

“Mi hígado no está como absorbiendo bien los nutrientes y por eso estoy bajando y bajando de peso. Los doctores me dijeron: ‘Fer, hay que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema’”.

Mientras Del Solar se mostraba más que optimista con las indicaciones de su médico y manifestó su confianza de poder regresar pronto a Venga la Alegría.

Al parecer, el problema de salud por el que atraviesa sí es delicado, pues otra conductora, Laura G, contó que en una ocasión Del Solar se quedó dormido en el set debido a su actual problema de salud. Finalmente, los demás conductores lo abrazaron, le dieron ánimos y tomados de las manos brindaron un último ‘arriba corazones’.