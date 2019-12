Fernando del Solar recae; pasa la Navidad en terapia intensiva

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras siete años de lucha contra el Linfona de Hodgkin, un tipo de cáncer muy agresivo que ataca los glóbulos blancos, Fernando del Solar ha recaído y pasó la Navidad hospitalizado, hay versiones que aseguran que se encuentra en un coma inducido.

La periodista de espectáculos Alexa Izarrarás dio a conocer que el conductor se encontraba en terapia intensiva. Tras esto, Infobae México llamó al hospital Ángeles del Pedregal en donde confirmaron que Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre real de Fernando del Solar, se encuentra en terapia intensiva y que su ingreso fue por medio de urgencias el pasado 23 de diciembre.

Ahí se informó que Del Solar pasó la Navidad intubado y hasta el momento con un coma inducido.

Al respecto, el representante de Fernando del Solar, aseguró que lo que tiene el conductor es un ligero cuadro de neumonía, aunque en distintas ocasiones es él mismo quien trata de aligerar la información para no angustiar a la familia del argentino, pues se encuentran en Buenos Aires, Argentina, para estas fechas.

“Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él sólo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe de tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decirte es Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos” informó.

Fans de Fernando del Solar se preocupan

La noticia sobre el estado de salud de Fernando del Solar conmovió a sus seguidores y aunque su ingreso al hospital fue el 23 de diciembre, el 24 de diciembre publicó un video en su cuenta Instagram con un conmovedor mensaje.

En el material se ve al presentador de Venga La Alegría posando sonriente. El post lo acompañó con emotivas palabras y una canción más que significativa.

“¡¡¡Vamoooo!!! ¿Listos para recibir la Navidad? ¡Arriba los corazones!”, escribió Fernando del Solar, mientras suena Human de la banda The Killers.

Los seguidores del argentino radicado en México respondieron dejándole mensajes de felicitaciones y buenos deseos por Navidad. Pero al conocerse la noticia de su estado de salud, también le enviaron palabras de aliento.

“Si es verdad que Fer está en coma le mando mil de bendiciones / oraciones para que se recupere pronto. Diosito lo proteja y salga adelante ánimo mi Fer”, se leyó en uno de sus comentarios.

Del Solar explica qué es el linfoma de Hodgkin

Fue en octubre pasado cuando el conductor reveló que debía dejar Venga La Alegría pues estaba bajando de peso. Entonces grabó un video explicando su condición de salud y el miedo que sentía por su batalla contra el cáncer conocido como linfoma de Hodgkin.

En ese momento aclaró que su hígado no absorbía todos los nutrientes y, por ello, estaba bajando mucho de peso. “Los doctores me dijeron, Fer tienes que bajarle a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema”, contó.

(Con información de OMG, Infobae y Publímetro)