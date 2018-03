Alan Salomón deleita a asistentes al Festival Mayan Madness

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Desde el momento que Alan Salomón dejó a un lado el modelaje para dedicarse de lleno a la música electrónica, Cancún ha sido uno de los lugares que lo recibieron con cariño y le dieron impulso para seguir creciendo como DJ, faceta que lo ha colocado entre los grandes; la noche de ayer deleitó a los asistentes al Festival Mayan Madness con un set único previo a la presentación del reconocido neerlandés Dash Berlín.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Alan Salomon agradece a los cancunenses el cariño que le han dado y confirma que esta ciudad es su segunda casa.

“Muy emocionado y contento por esta inercia de show, por mi presente, ahora puedo decir sin ninguna duda que Cancún es mi casa, donde más me gusta tocar y donde mejor la gente me recibe y qué mejor que estar viniendo seguido y convivir con ustedes, lleno de buena vibra y buena onda.

Estar en un festival internacional como es Mayan Madness y al lado de un talento como lo es Dash Berlín y tocar justo antes que él es maravilloso, me han posicionado como el segundo acto principal y eso me tiene muy contento, estoy feliz de cómo se están dando las cosas, sabemos que lo que pasa repercute en mi carrera”, puntualizó Alan.

Hace un par de meses, Alan comenzaba a trazar la ruta de su carrera, ahora asegura que recoge los frutos y va por más, a pesar del inmenso trabajo que esto implica.

“La gente ve la parte bonita, las fechas, las presentaciones, los anuncios, pero detrás es poco ver a tu familia, a tus amigos, a gente cercana, quedar mal con mucha gente, no poder estar en fechas importantes, todos se enteran de las veces que nos va bien, de las veces que a la gente le gusta tu set, pero también está la gente que tienes que convencer, los empresarios a quienes tienes que asegurar que soy un ‘feat’ inteligente para su fecha, para el festival y demás. Me he perdido de muchas cosas, de muchos momentos, sí, me la paso viajando pero a veces regreso a casa y de inmediato me tengo que ir, tu maleta se convierte en tu mejor amiga, no duermes, conoces a la gente en cuestión de horas, que te puedo decir… Sin duda vale la pena y doy gracias a ustedes, a toda la gente que sigue mi carrera, son alegrías y éxitos, a veces hay una parte que la gente no ve, ven al Dj pero está la parte del productor que es una posición muy solitaria, me paso horas, días aquí en mi estudio de grabación componiendo canciones, encontrando el sonido perfecto, ecualizando una nota, parte que no se ve y que poco se habla de ella”, expresó el hombre que día a día lucha por consolidar sus sueños.

“Tengo mucho trabajo, muchas fechas y muchas canciones por componer, quiero ser el mejor DJ del mundo, quiero convertirme en uno de los mejores de México que no estamos tan lejos, pero yo quiero llegar lejos, mi meta es convertirme en un ícono mundial, entonces aquí estamos preparándonos”, dijo el DJ.