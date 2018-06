Fey se defiende de acusaciones de Mane y Wapayasos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- No se deja, Fey responde ante acusaciones de Mane, Wapayasos y Vanessa Claudio.

De acuerdo con Vanguardia MX, hace unos días Manelyk, Vanessa Claudio y los Wapayasos hablaron sobre los malos tratos que recibieron el pasado sábado en el espectáculo con motivo de la 40 marcha del orgullo LGBTTTI por parte de Fey.

Después de diversos rumores, algunos videos que circulaban en las redes sociales y distintos comentarios realizados por artistas como Vanessa Claudio, Manelyk, Lis Vega y los Wapayasos, todo parece indicar que la exitosa artista de los noventa, Fey, se portó de forma incorrecta e irrespetuosa con sus compañeros artistas el pasado sábado durante el espectáculo especial que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de la 40 marcha del orgullo LGBTTTI.

En un comunicado de prensa difundido este pasado martes, por Manelyk González y los Wapayasos, se informó en palabras de cada artista como el equipo de Fey, quien fue coronada como reina de la Marcha, no permitió que terminaran su espectáculo y les apagó los micrófonos.

Para Manelyk González, quien se hiciera famosa gracias al reality show “Acapulco Shore”, la actitud de la cantante de “Azúcar Amargo” la dejó muy decepcionada y lamentó haberse "quedado con las ganas" de presentar lo que había preparado.

Por otra parte, los Wapayasos compartieron un video en redes sociales y un comunicado de prensa donde aseguraron que Fey y su staff no les permitieron presentarse en el evento de la Marcha, porque adelantó su horario de presentación y se "apoderó del escenario", acusándola de ser “sobrada y sin educación”.

Inclusive Vanessa Claudio ha tenido diversas discusiones vía Twitter con los fanáticos de la cantante, ya que fue una de las primeras en denunciar las actitudes de Fey el pasado sábado. Claudio se defendió y aseguró que ni siquiera tiene que ver con los años de trayectoria, sino con la organización y respeto que merece cada artista.

Eres una fan ciega que te cuesta creer .. entiendo ... hasta yo quería mi foto pero neta después de esto lo que me dio fue una decepción y un coraje ver cómo por el trato gente lloro y eso no se vale ..: ahora q salga todos los artistas unidos no se q vas a decir