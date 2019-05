Fans rechazan figura de cera de Ariana Grande

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Ariana Grande se ha convertido en una de las mujeres más poderosas de la música pop y su éxito ha sido tan grande que la ha llevado a tener su propia figura de cera en el célebre museo Madame Tussauds en Londres… pero no ha generado las reacciones esperadas.

De acuerdo con información de redes sociales, a través de Twitter comenzaron a circular algunas fotos sobre la nueva figura de cera de Ariana Grande en Madame Tussauds, pues para muchos fans, la figura tiene algo extraño.

Pese a que la figura de cera de Ariana Grande ha sido motivo de controversia, muchos fans ya han acudido a Madame Tussauds a tomarse fotos junto a ella.

You chose Classic Ari!



Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC