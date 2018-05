¡Dúo dinámico! Spielberg y DiCaprio filman biografía de Grant

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los ganadores del Oscar, que trabajaron juntos en "Catch Me If You Can", rodarán la vida de quien fuera un general victorioso en la Guerra Civil estadounidense antes de ser elegido presidente en 1868.

De acuerdo con Vanguardia MX, Steven Spielberg y Leonardo DiCaprio comenzarán a trabajar en una película biográfica sobre el expresidente de Estados Unidos Ulysses Grant (1822-1885), informaron este jueves medios estadounidenses.

Los ganadores del Oscar, que trabajaron juntos en "Catch Me If You Can", rodarán la vida de quien fuera un general victorioso en la Guerra Civil estadounidense antes de ser elegido presidente en 1868, indicaron "Hollywood Reporter" y "Deadline.com".

También te puede interesar: Televisa y Loza hacen las pases, tras acusaciones de Karla Souza

En noviembre, DiCaprio y su productora Appian Way ya se habían asegurado los derechos del libro "Grant", de Ron Cherno. El autor de "Robin Hood", David James Kelly, se encuentra detrás del guión.

Por el momento, no se sabe la fecha de incio de rodaje. Spielberg se encuentra en planes de, entre otras cosas, realizar una secuela de la saga "Indiana Jones", mientras que DiCaprio está bajo las órdenes de Quentin Tarantino para "Once Upon a Time in Hollywood”.

Conoce a la nueva novia de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio se ha dejado ver con su nueva novia, se trata de la modelo Camila Morrone.

De acuerdo con Vanguardia MX, Camila Morrone, es una modelo argentina, hija de la novia de Al Pacino.

Parece que uno de los solteros más codiciados de Hollywood ya está dejando libre el título. Todo va viento en popa entre Leonardo DiCaprio y la modelo Camila Morrone. Desde la primera vez que Camila y el actor fueron vistos juntos han pasado más de cuatro meses, siendo su más reciente parada en el festival Coachella donde más cariñosos se les pudo ver.

La argentina, de 20 años, estuvo presente en Indio, California junto al ganador del Oscar en la zona VIP del evento y de acuerdo con Daily Mail, no se quitaron las manos de encima. Un espectador comentó que se veían muy "felices y sonrientes".