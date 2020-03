Disney y Pixar revela el tráiler de 'Soul' (video)

México.- Walt Disney Studios y Pixar Studios revelaron el jueves el nuevo adelanto de su película animada “Soul”, su apuesta para encontrar el origen de los sueños, intereses y pasiones.

En el adelanto muestra a “Joe Garner”, un profesor de música que disfruta de lo que hace, sin embargo, sufre un repentino accidente y se ve envuelto en una experiencia cósmica para encontrar las respuestas a las interrogantes más importantes de la vida.

El estilo clásico de la animación se centra en las calles de Nueva York y en la vida de un músico de jazz que sueña con tocar en grandes escenarios.

Ayer la compañía compartió un póster de la cinta en sus redes sociales.

Don’t miss out on the joys of life. Discover Disney and @Pixar's Soul in 100 days. New trailer tomorrow. #PixarSoul pic.twitter.com/pBVZINBm86