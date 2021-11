Filtran posibles imágenes del set y personajes de Spider-Man: No Way Home

Está nota contiene posibles spoiler de la película, se recomienda discreción.

Ante el cercano estreno de la nueva película de Spiderman, las productoras Disney y Sony se han guardado muchos secretos. Poco a poco diversas fuentes confiables y otras no tanto han filtrado supuesta información de lo que se verá en “Spiderman No Way Home”, que esta programada a estrenarse el próximo 17 de diciembre.

Nuevo traje del 'Duende Verde'

Este fin de semana circularon en internet tres fotos que podrían confirmar la presencia de los tres hombre araña, y lo que será la presencia del duende verde del gran actor Willem Dafoe, quien interpretó al personaje en el lejano 2001 en la película debut del arácnido en cines.

En la primera imagen se puede ver lo que será el nuevo traje del duende verde, que conservará el estilo de la primera saga. Un aspecto más moderno y robotizado mientras se le incorpora el color morado tradicional de los comics.

Lo curioso es que es el mismo doble de acción que usaron para Taskmaster o almenos tiene el parecido pic.twitter.com/aGIcKnjBda — NFlasher (@ElFlashiny) October 30, 2021

Filtraciones del set de rodaje

Pero las imágenes por las que todo el mundo está perdiendo la cabeza son por las otras dos en donde se aprecian los tres trajes de los tres Spiderman diferentes, uno colgado al lado del otro.

Lo que ha generado muchos comentarios esperanzados por poder ver a los tres héroes reunidos en una película.

Han llegado nuevas imágenes en alta calidad de Spider-Man: No Way Home. Estos stills son parte del artículo exclusivo de Empire Magazine. La cinta llegará el próximo 17 de diciembre. #Marvel💥#SpiderMan pic.twitter.com/ku6arDSGhz — Estudio D (@EstudioDOficial) October 28, 2021

Te dejemos el más reciente tráiler oficial de Spiderman – No Away Home

