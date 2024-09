Finaliza el rodaje de "28 años después", filmada con iPhone 15

La esperada película “28 años después”, continuación de la icónica saga de zombies dirigida por Danny Boyle, ha concluido su rodaje filmado con Phone.

Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, se sabe que la cinta cuenta con un elenco estelar, que incluye a Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes y el regreso de Cillian Murphy como Jim, el protagonista de la primera película, “28 días después”.

28 Years Later was reportedly shot on a modified iPhone 15 Pro Max



via Wired pic.twitter.com/gpUmleXYRz