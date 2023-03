Fito Olivares, creador de ‘Juana la cubana’ fallece a los 75 años

El saxofonista Fito Olivares, conocido por sus canciones de bodas y fiestas de quinceañeras como el éxito “Juana la cubana”, falleció el viernes. Tenía 75 años.

El músico murió por la mañana en su casa de Houston, indicó su esposa, Griselda Olivares. El año pasado le diagnosticaron cáncer.

Nacido bajo el nombre de Rodolfo Olivares en el estado mexicano de Tamaulipas el 19 de abril de 1947, Fito Olivares empezó a tocar profesionalmente en su adolescencia. En 1980, él y sus hermanos formaron Olivares y su Grupo La Pura Sabrosura y se trasladaron a Houston.

Otros temas por los que es conocido son “Agüita de melón”, “El chicle” y “El colesterol”. Además de tocar el saxofón, también tocaba el acordeón, escribía canciones y ocasionalmente cantaba, dijo su esposa.

La noticia fue confirmada por su esposa al canal de YouTube de Raúl Brindis.

Griselda Olivares comentó que la familia estaba recibiendo mucho apoyo de sus simpatizantes en redes sociales. “Tocaban la música (de Olivares) en todo el mundo”, señaló.

Entre los que publicaron homenajes estaba Ed Gonzalez, el jefe policial del condado Harris, donde se encuentra Houston.

Rest in peace to a legend we all grew up with Fito Olivares. Thank you for the music. 🎤🎷 🕊️#FitoOlivares#RIP #QEPD pic.twitter.com/lMjhvwftGe