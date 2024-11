Flor Rubio niega que Katy Perry se haya sentido incómoda en VLA

Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, salió al paso de los rumores que afirmaban que Katy Perry se sintió incómoda durante su visita al programa.

La cantante estadounidense, de 40 años, fue objeto de memes y burlas en redes sociales debido a su comportamiento en algunas de las dinámicas del matutino, como cuando fue subida a un microbús para participar en una actividad. Sin embargo, Flor Rubio negó estas versiones y defendió tanto a la cantante como al programa.

En su programa Dulce y Picosito, Flor Rubio explicó que Katy Perry estuvo siempre dispuesta y participó con gusto en todas las dinámicas propuestas por Venga la Alegría. La conductora destacó que la artista nunca mostró incomodidad ni se negó a las actividades, y señaló que todo fue parte de la planeación con su equipo.

“Ella venía muy clara a todas las dinámicas que iba a participar; porque su equipo tenía conocimiento desde antes. Conocían minuto a minuto la escaleta”, explicó Rubio.