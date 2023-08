Florence Pugh podría protagonizar el live action de Disney “Enredados”

Disney pretende seguir adaptando varias de sus películas animadas en formato live action, uno de esos proyectos podría ser “Enredados”, Florence Pugh seria la favorita para ser Rapunzel.

Aunque el proyecto no ha sido anunciado oficialmente, el insider Daniel RPK y el medio The DisInsider revelaron que el filme es una prioridad y empezaría su desarrollo una vez que concluyan las huelgas de guionistas y actores que predominan actualmente en Hollywood.

La actriz británica de 27 años se ha convertido en una de las actrices más cotizadas, ya tiene una relación con el estudio ya que interpreta a Yelena Belova, la hermana adoptiva de Natasha Romanoff, adoptando el manto como la nueva Black Widow, hizo su debut en la cinta de la heroína, además salió en la serie de Hawkeye además repetirá su rol en el filme Thunderbolts.

Pugh además ha protagonizado “Luchando con mi familia”, “El pasajero”, “Midsommar”, “Don't Worry Darling” y más recientemente fue una de las estrellas principales de Oppenheimer.

Tangled el filme animado del 2010 inspirado en el cuento de hadas alemán de “Rapunzel” fue un éxito tanto en taquilla como en críticas en Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 89%, en esta versión Flynn es un ladrón que se encuentra con la joven de una extensa cabellera mágica, hacen un pacto para salir de la torre acompañados por un sobreprotector camaleón y un caballo policía.

En la versión en ingles Mandy Moore y Zachary Levi prestaron su voz a los personajes principales, mientras que en el doblaje en latino la labor fue para los cantantes Danna Paola y Chayanne.

El live action de Enredados aún no recibe una fecha tentativa de lanzamiento, posiblemente habrá más información cuando se resuelva el tema con la SAG-AFTRA.

