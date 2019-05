Acusan a actriz de Televisa de ¡defecar en una alberca!

Agencia

ACAPULCO.- Florencia de Saracho, actriz de Televisa, utilizó las redes sociales para denunciar que hace unos días se fue de vacaciones a un exclusivo conjunto residencial en Acapulco, en dónde los encargados de cuidar el lugar la acusaron de haber defecado en la alberca.

De acuerdo a SDP, de Saracho dijo que la administradora del lugar, de nombre Rosalía, primero culpó a uno de sus hijos de haber defecado en la piscina, pero al demostrar que metía sus hijos con pañal, la acusaron a ella de haber hecho semejante porquería en el agua.

“Primero me echan la culpa de que no se usar pañales para mis hijos, le compruebo que trae pañal para la alberca y que se tiene en camaras. Y entonces me dicen que hay popo y mis hijos no fueron que entonces yo me hice popo en la alberca, valgame dios, primero mi hija y luego yo”.

Florencia dijo que tras el problema pasaron 20 horas y ninguno de los responsables de cuidar el lugar le avisó que no podían entrar sus hijos a la alberca, puesto que le habían echado químicos tóxicos al agua para limpiarla después de haber hallado materia fecal.

“Sin saber, meti a mi hijo a la alberca, y fue gracias al aviso de una persona de mantenimiento que se acercó y me dijo que sacara al niño, pues habían químicos muy fuertes que podían hacerle daño, lo que ocurrió, mi hijo se llenó de salpullido en todo su cuerpo y eso me tiene muy preocupada y muy molesta”.

La actriz confesó que teme por las represalias que puedan ocurrir, pues dejó entrever que en dicho condominio residencial vive gente poderosa.