Florinda Meza sospecha que ‘Chespirito’ le fue infiel con varias mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Florinda Meza, de 70 años de edad, habló en entrevista sobre la relación que tenía con Roberto Gómez Bolaños, al revelar que el actor frecuentaba llegar tarde a casa tras estar presuntamente acompañado de distintas mujeres.

De acuerdo con información de Univisión, lo anterior lo confesó en la plática que tuvo con el youtuber Escorpión Dorado, con quien habló de 'Dulce familia', su nueva película, pero también sobre algunos detalles de su vida personal.

Durante un paseo que hicieron en coche, la también guionista recordó las reiteradas comidas que tenía Chespirito con Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga, con quien siempre tuvo una gran relación.

“A veces se iba a comer con Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga. Eran amigos y llegaba muy tarde”, señaló Florinda en el inicio de su conversación con el influencer enmascarado.

“Doña Florinda” recuerda que esas reuniones no solo se quedaban en una simple comida, sino que se alargaban hasta altas horas de la noche, por lo que siempre dudó sobre lo que en realidad había en esos encuentros.

“Yo sabía que 'El Tigre' no dejaba pasar una y que esas reuniones de comida se alargaban tanto, que de seguro había muchachas, digo, nada más para alegrarles la pupila, yo creo que se la pasaban jugando manitas calientes”, declaró la también productora.

Aunque nunca le externó su incomodidad con esas salidas interminables, Florinda Meza reconoció que no le encantaba que su pareja llegara a casa tan tarde.

“Yo estaba furiosa cuando él llegaba tarde, pero cuando oía el motor del coche, rápido me metía a la cama y me hacía la dormida”, confesó.

En una de esas salidas, Chespirito cuestionó a su pareja por el desinterés que tenía hacia sus salidas nocturnas, por lo que la despertó y le recriminó por nunca esperarlo despierta.

“Un día, después de que le hice eso muchas veces, se pone furioso y me dice, ‘llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si vengo de andar con viejas o no y ni me tomas en cuenta’”, le habría dicho el comediante.

Aunque siempre mantuvo sus inquietudes ocultas, esa noche Florinda le dijo que con mucho gusto hablaban de sus mujeres, pero que otro día, ya que esa noche solo quería dormir.

“Me enderezo rápidamente y le digo: ‘No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir’”, concluyó.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron casados del 2004 al 2014, aunque su historia de amor comenzó en 1977, cuando aún grababan ‘El chavo del ocho’ y otros programas.